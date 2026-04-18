一人暮らしの男子大学生は、実家にいる同級生の女子からすると、いち早く大人の階段を上っているようで、ちょっとまぶしく見えるようです。たとえばどんなときに「この人、自立していて頼もしいな」と思われるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「一人暮らしの同級生男子が急に大人っぽく見えた瞬間」をご紹介します。【１】「生活費は自分で稼がないと」と必死でバイトに取り組んでい