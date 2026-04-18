4月17日、高知県高知市の県道で軽自動車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた18歳の男性が意識不明の重体となっています。警察によりますと4月17日午後8時頃、高知市中久万の県道高知北環状線の交差点で、右折していた軽自動車が対向車線を走ってきたバイクと衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた高知市一宮徳谷の会社員繁山 環さん（18歳）が頭を強く打ち意識不明の重体となっています。現場