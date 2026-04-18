お笑いトリオ、トンツカタンが17日、都内でタイタンライブに出演した。先月解散を発表して、18日のライブ「どっきん！ネタ＆トークライブ特別編〜ありがトンツカタン〜」が3人でのラストステージになる。この日のコントの設定は「オープニングから5日目の24時間営業のコンビニ」。お抹茶（36）が店長、櫻田佑（36）がアルバイト、森本晋太郎（36）が客を演じた。開店以来5日間、働きづめで疲れ切った店長とアルバイトに客が「シフ