新潟市南区では暖かい気候に恵まれ、ブランドきゅうり“しろねきゅうり王子”の出荷が順調に進んでいます。 今年も色つやがよく、みずみずしい仕上がりになっているということです。 【氏田陽菜アナウンサー】 「新潟市南区は初夏のような汗ばむ陽気。この日差しは農業用ハウスの中にも降り注いでいます」 光を浴びて、表面がつややかに輝くのはまっすぐに伸びる“しろねきゅうり王子”。 キュウリの出荷量が県内トップ