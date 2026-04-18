ストレスに効果抜群の4つのツボとは？神経の情報伝達をスムーズにするツボがある 情報伝達の交差点の渋滞を解消する 心のケアの選択肢として、多くの医師が注目している「ツボ」。長い歴史の中で育まれてきた東洋医学の1つで。西洋医学の目から見ても非常に科学的な治療法です。漢方では生命エネルギーともいわれる「気」の巡りを重視していますが、これは西洋医学に置きかえると神経系や消化器系の働きになります