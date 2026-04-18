厄介なのは現状維持システム？！無意識に働く防衛反応で安心感を覚えるよりも大切な事とは 「お金持ちになってから」じゃなくて、今やる 「こうなりたい」という願いがあるときは、まず自分が「その状態になる」ことで現実が追いつく 月に1000万円入ってくることが決まったとしたら、めちゃくちゃ嬉しいですよね。私はいつも、こんな妄想ばかりしています。 「こうなりたい」という願いがあるときは、まずは自分が「その状