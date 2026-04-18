俗に情報提供のことを「タレコミ」（垂れ込み）という。あまり品のよい響きではないが、辞書によれば、「密告」の隠語だという。そのものズバリ「密告（たれこみ）」（瀬川昌治監督、1968、東映）と題する映画もあった。懲役を終えて出所したヤクザの組長（安藤昇）が、自分の犯罪を警察に密告（タレコミ）した人物を探して復讐する話だった。このように「タレコミ」は、本来は警察用語だったが、いまではマスコミ業界や一般社会