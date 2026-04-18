4月1日の西武対オリックスで、西武のドラ1ルーキー・小島大河がNPBワーストタイの1試合3捕逸を記録し、2001年の西武・和田一浩以来25年ぶりの珍事と話題になった。このニュースを知り、「えっ、和田は捕手だったの?」と意外に思った人もいたはずだ。実は、プロ野球界には和田以外にも捕手から野手にコンバートされ、球史に残る大打者になった選手が多く存在する。【久保田龍雄／ライター】【写真】埼玉西武ライオンズの今シーズ