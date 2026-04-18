料理に風味とコクを与えてくれる「バター」は、お菓子作りでも欠かせない存在。そんなバターに関する知って得するワザのご紹介！ バターを使う時に面倒なのが計量。切れていないバターを購入した際、いちいちカットしては量り、少しずつ分量を調節する作業をどうにかしたい！と思ったことありませんか？そこで、お届けするのが「10gサイズで保存できるワザ」。いちいち重さをはかる必要がなく、しかも使うときに手が汚れないん