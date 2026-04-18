オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、昨季限りでソフトバンクを戦力外となり、今季はメキシカンリーグのユカタン・ライオンズでプレーしていた又吉克樹投手（35）との契約が合意に至ったと発表した。右横手の変則フォームでNPB通算503試合に登板し、歴代6位の173ホールドを記録している男は球団を通じ「昨年の戦力外の時から声をかけていただき、メキシコのチームからリリースされた後にも一番に声をかけてもらいました。そ