ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦する。ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは昼でも気温はわずか1度。さらに大雪により、グラウンド一面が雪で真っ白となった。米メディアは雪が降る中、寒そうに移動バスを降りた大谷翔平投手（31）の私服姿をSNSで公開した。米ポッドキャスト「ジョムボーイ・メディア」の野球アカウント「トーキン・ベースボール」は、インスタグラムやXで「Snowhei Ohtan