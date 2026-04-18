2026年1月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が熱く語る。はたしてこれはドラマなのか？と思わせる奇妙な作品も登場。「考察」なんかさせない「探偵さん、リュック開いてますよ」影山僕のイチオシは「探偵さん、リュック開いてますよ」（テレ朝）です。あらすじをかいつまんで言うと、主人公の松