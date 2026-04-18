お笑いコンビ、爆笑問題が17日、都内で「タイタンライブ」に出演した。田中裕二（61）が「自転車の規制が厳しくなったね」と言うと、太田光（60）は「スマホを見ながらはダメだよね。で、それでオンラインカジノをやってたらもっとダメ。さらに、自転車で闇バイトに行くところだったら完全にアウト」とボケた。田中が「トランプ米大統領は『イランを石器時代に戻してやる』とか言ってる。SNSでも放送禁止用語とか使ってるけど、日