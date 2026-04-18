血管が詰まる現象の多くは、動脈硬化という血管の変化が土台となって起こります。コレステロールや脂質が血管壁に蓄積してプラークを形成するメカニズムや、高血圧・脂質異常症といった危険因子が重なることでリスクが相乗的に高まる仕組みについて、医学的な観点からわかりやすく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会