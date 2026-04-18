FC町田ゼルビアは現地４月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートの準々決勝で、アル・イテハドと敵地サウジアラビアで対戦。１−０で勝利し、ベスト４進出を果たした。黒田剛監督が率いる町田は、31分にロングスローの流れから、テテ・イェンギが先制点を奪取。その後、86分にダニーロ・ペレイラにネットを揺らされるも、オン・フィールド・レビューの結果、ハンドがあったとして失点を免れた。粘り強く激戦を制したア