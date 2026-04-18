【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月20日22時から放送される『プロフェッショナルランキング』。 今回は音楽のプロ149人が選ぶ「衝撃のデビューランキング」を届ける。 ■HANA・ゆず・YOASOBI・PUFFY…“衝撃デビュー”を飾ったアーティストが続々ランクイン 『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』はその道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表し