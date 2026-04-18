今週の日経平均株価は、米国とイランによる停戦交渉の進展期待を支えにリスク選好の買いが続き、前週末比1551円高の5万8475円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍となった