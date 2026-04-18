“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第10話「忍びのギャバン」が19日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第10話「忍びのギャバン」予告多元地球Α0073で怜慈（長田光平）たちは、コスモギャバリオ