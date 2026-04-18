お笑いコンビ・爆笑問題が17日、都内で行われた『タイタンライブ』4月公演に出演。映画『ゴジラ-0.0』（11月3日公開）に関するネタの中では、太田光が田中裕二の“ツッコミ”に対して、ツッコミ返す一幕があった。【写真たくさん】大熱演！漫才でさまざまな表情を見せた爆笑問題同映画には、神木隆之介演じる敷島浩一と、浜辺美波演じる典子の続投が決定。太田が、その流れで「ゴジラも続投！降ろされるんじゃないかってヒヤヒ