女優の大友花恋（26）が18日までに自身のインスタグラムを更新。25周年を迎えた東京ディズニーシーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「王様のブランチは、ちょっとお久しぶりのトレンド部」とつづり始めた。「25周年を迎えた東京ディズニーシーとヴァネロペの夢みたお菓子でいっぱいの東京ディズニーランドに行ってきました」と報告した。そして「25周年、、、本当におめでとうございます。パークがジュビリーブ