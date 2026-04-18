◇プロ野球セ・リーグ 阪神2−1中日（17日、甲子園）阪神は森下翔太選手の7号ソロで勝ち越し、3試合ぶりの勝利を飾りました。「1-1」の同点で迎えた7回、中日の2番手・根尾昂投手と対戦した森下選手は、初球の150キロのストレートにフルスイング。弧を描いた打球は、レフトスタンドに吸い込まれる勝ち越しの7号ソロとなりました。森下選手はこの打席を振り返り「3打席ふがいない結果だったので、かなり集中して、初球から振ろうと