敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）からコロラド州デンバーでロッキーズとの4連戦を迎える。第1戦前には大雪が降り、球場に白銀の世界が広がった。もはや野球をやるとは思えない異常事態だった。この日のクアーズ・フィールドは雪予報。予報通り、大雪となり、球場を白く染めた。米メディアや現地記者たちもXに銀世界となった球場の様子を公開。ネット上の野球ファンもまさかの光景に驚きのコメン