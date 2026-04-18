オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは18日、又吉克樹投手との契約が合意に至ったと発表した。又吉は球団を通じて「この度、オイシックス新潟アルビレックスBCに入団させて頂くことになりました。オイシックスさんには昨年の戦力外の時から声をかけていただき、今月メキシコのチームからリリースされた後にも1番に声をかけてもらいました。その熱意に応えたい、と思い入団を決めました！他の選手に、自分が