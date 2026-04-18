ロッテ・藤原恭大はオープン戦12球団トップの打率.385を記録したが、シーズンが開幕してからは3月31日の日本ハムとの3連戦で3試合ノーヒットという試合があったものの、4月3日のソフトバンク戦から13試合連続出塁中、14日の日本ハム戦から4試合連続安打中と、現在出塁率はリーグ4位の.398、打率はリーグ6位タイの.310だ。今季の藤原はインコースの対応が抜群に良い。3月29日の西武戦、0−2の6回一死走者なしの第3打席、平良海