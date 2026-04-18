メッツの千賀滉大投手（３３）は１７日（日本時間１８日）に敵地シカゴでのカブス戦に先発し、３回１／３を６安打７失点（自責点６）、３三振３四球で３敗目を喫した。防御率８・８３。チームは４―１２で敗れ、２２年ぶりの９連敗となった。初回、四球と安打で走者を許した二死一、三塁で鈴木誠也外野手（３１）と対戦。カウント２―２からの５球目、真ん中高めのフォーシームを右前適時打された。続く、５番バレステロスに初