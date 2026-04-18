山手線が大幅値上げ、でも…今年３月14日、JR東日本が運賃改定を行い、都心部の路線では１割を超える値上げとなった。これまで「東京山手線内」は他の区間より割安に設定されていた。だが、その山手線内の運賃区分を廃止することで運賃の改定率が山手線内では16.4%増となり、きっぷの場合、東京駅から新宿まで旧運賃210円だったものが、新運賃では260円と50円も値上げされた。「JR東の大幅値上げを回避するためにも大手私鉄との直