乙女心をくすぐられるレースアイテムが、この春のトレンドキーワードに浮上。「今っぽく取り入れるにはどうすれば？」と悩んだら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんの着こなしを参考にするのが正解かも。つけ襟やチュニックワンピースなど、爽やかな白レースのアイテムをセンスよく取り入れた春コーデは、真似したいポイントが満載です。褒められコーデを完成させ