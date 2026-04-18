始まりの季節である春。特に環境の変化が重なる3月4月にかけては理由のない不安や焦りに包まる人も多いようです。今回はそんな季節の変わり目に関する筆者の友人のエピソードを紹介です。 新生活でブルーな気持ち 私は昔から環境の変化にとても敏感なタイプで、3月4月はどうしても苦手です。社会人になってからは、人事異動や新入社員といった新しい人間関係など避けられない変化が重なりプレッシャーも増え