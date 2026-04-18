飼い主さんがドーナツのおもちゃを猫さんにあげたところ…。おもちゃでまったりする猫さんの姿が可愛すぎて、見ているだけで癒やされます！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で39万表示を突破し、「ちゃんと使ってて可愛い、、」「ハチワレさん可愛い」といったコメントが寄せられました。 【写真：猫にドーナツのおもちゃをあげてみたら…数時間後→まさかの『尊すぎる光景』】 ドーナツはすでに