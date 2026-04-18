【ローソン】で発売された、いちごを使った「新作スイーツ」に注目。いちごの赤が映えた見た目に心も躍るような、美味しそうなケーキやタルトが登場中です。甘いものを食べて気分を上げたい時や、おやつタイムのコーヒーや紅茶のお供として選んでみませんか？ 今回は、スイーツブロガーが「超爽やか」と評価したいちごのタルトなど、いちごが使われたローソンの新作スイー