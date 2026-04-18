25万回以上視聴され1.8万「いいね」を集めているのは、子猫が少しずつこちらへ向かってくる様子。スローモーションかな？と思ってしまうほどのスピードに、視聴者からは「ねむねむちゃんなのかな」「目を細めてるので、見つからずに近づけてる、と思ってそう可愛い」などのコメントが寄せられています。 【動画：暗闇の中からゆっっくりと近づいてくる子猫…まるでスローモーションのような『可