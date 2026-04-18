プロレス界のレジェンド、ジャイアント馬場さん(1999年死去、享年61)とアントニオ猪木さん(2022年死去、享年79)のデビュー65周年を記念した特別企画「BI砲展」が29日から5月11日まで埼玉県川越市の丸広百貨店川越店で開催される。(文中一部敬称略) 【写真】同じリングで共闘した時代もジャイアント馬場さんとアントニオ猪木さん 力道山が率いた日本プロレスに入門した両雄のデビューは同じ日だった。1960年9月