記事ポイント空飛ぶクルマや配送ロボットなど、未来の乗り物を無料で体感できるイベントです。日本科学未来館からテレコムセンター駅前まで、12種類のモビリティ試乗を楽しめます。小中学生向けのドローンプログラミング体験もあり、ゴールデンウィークのおでかけ先にぴったりです。ゴールデンウィークに、未来の移動を親子でのぞける体験型イベント「Tokyo Mirai Weeks」が日本科学未来館で開催されます。空飛ぶクルマの模型や自