昨年３月に引退を発表した元プロ野球選手・中島宏之氏の妻で、モデルの相沢紗世が、仲良し夫婦ショットを披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「今月夫婦で３ラウンド目」とつづった相沢。「パターうまくなりたい！！」と願望を明かし、ゴルフ場での２ショットをアップした。ぴったりと寄り添う夫妻にフォロワーは「わぁ素敵なご夫婦」「マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」「相変わらずお綺麗です」