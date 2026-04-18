記事ポイントBLアワード総合1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒットを支えた40〜50代中心の「プライム世代」に迫るトークを無料で楽しめます。書店員はなさんやトップレビュアーが登壇し、次の“運命の1冊”に出会うヒントを持ち帰れます。2026年4月19日にサンパール荒川で開催され、申し込み不要で立ち寄れるBLファン注目イベントです。BLアワード2026総合部門1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒット背景を深掘りできる「ちるちるファ