韓国・大田の道路を歩くオオカミの姿をカメラが捉えた。オオカミは動物園から逃げ出し、捕獲作戦が行われているという。しかし、脱走から1週間以上が過ぎても捕獲には至らず、警察はドローンなどで行方を追っている。夜の道路に現れた“獣”韓国・大田で13日に撮影されたのは、車のライトに照らされ、道路を歩く犬のような動物。その正体はオオカミだ。目撃者は、「最初はシカだと思って、ライトで誘導したんです。でも、よく見て