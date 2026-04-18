マンチェスター・ユナイテッドを、かつてない守備の崩壊が襲っている。『THE Sun』によれば、プレミアリーグのチェルシー戦を前に、レニー・ヨロが負傷。遠征メンバーから外れ、最悪の場合は今季絶望の可能性も浮上している。すでにハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスが出場停止、マタイス・デ・リフトも長期離脱中。本職のセンターバックがエイデン・ヘブンしか残っていないという、悪夢のような状況でロンドンへと乗