◆米大リーグカブス１２―４メッツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）メッツの千賀滉大投手（３３）が１７日（日本時間１８日）、敵地のカブス戦で今季４試合目の先発登板。３回１／３で６安打７失点（自責６）で降板し、今季２敗目を喫した。メッツは９連敗となった。メンドサ監督は千賀の次回登板について質問を受け「試合が終わったばかりなので、現時点ではローテ通り。だが明日はオフ（休日）がある。