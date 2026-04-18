17日、米東部ニュージャージー州で、ニュージャージー・トランジット鉄道の列車に乗車する人々（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ニュージャージー州のニュージャージー・トランジット鉄道は17日、6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に関連し、試合が行われる日の会場までの鉄道料金を通常の約12倍に引き上げると発表した。ニューヨークから決勝などの会場まで多数の乗客が予想され、警備