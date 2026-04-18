大ヒットホラー映画『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）のザック・クレッガー監督と、ワーナー・ブラザース／New Line Cinemaが再びタッグを組み、新作SFスリラー映画『ザ・フラッド（原題：The Flood）』を製作する。米国公開日は2028年8月11日。米が報じた。 本作は遠く離れた宇宙ステーションが舞台となること以外、現時点では謎のベールに包まれている。クレッガーが監