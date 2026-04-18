タレントの加護亜依（38）が18日までに、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。「メイク完成」と書き出した加護。楽屋での1枚をアップした。「撮影してきたよ」と報告も。年齢を感じさせないオフショットでファンを魅了した。ファンからは「あいぼんのメイクビジュさいこう」「ビジュ最高」「昔は可愛かったけど、今は綺麗だなあ…」「前髪あいぼんすき」「う、美しい」などのコメントが寄せられた。