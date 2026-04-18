◇ナ・リーグメッツ4─12カブス（2026年4月17日シカゴ）メッツは17日（日本時間18日）、敵地でカブスと対戦し、4−12の大敗で泥沼9連敗を喫した。千賀滉大投手（33）は今季4度目の先発で初回に4失点するなど、わずか3回1/3で降板となり、3敗目を喫し、またしても初勝利はつかめなかった。千賀は初回、3年ぶりの対戦となった鈴木誠也に1死一、三塁から右前に先制打を許すなど、いきなり4失点。直後の2回、味方打線が3点を