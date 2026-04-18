フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が、18日午後6時から放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』にゲスト出演する。局アナ時代は「水着NG」だったこともあり、今回が初の“水場”ロケとなる。【写真】初の“水場”デビュー?! サバンナ高橋とととのう松丸友紀同番組は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄がゲストとともにサウナに入り、心身が“ととのった”状態で人生の転機を語るトーク番組。今回は東京・中