A.B.C-Zの戸塚祥太さんは4月16日、自身のInstagramを更新。美しさと格好良さを兼ね備えたモデルショットを公開しました。【写真】美しい戸塚祥太「暫く見惚れてしまったわ」戸塚さんは「TVガイドPERSONさん、本日発売です！素敵なお写真いっぱい撮っていただきました！アザーカットのおすそ分けになります！」とつづり、4枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートに身を包んだモデルショットです。アクセサリーやメイク、ウェーブ