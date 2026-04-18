17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、中日・根尾昂が阪神・森下翔太に決勝弾を浴びた場面について言及した。根尾は同日の阪神戦、1−1の7回に登板すると、先頭の中野拓夢をフォークで空振り三振に仕留めたが、続く森下翔太の初球のストレートを左中間スタンドに放り込まれた。結果的に、これが決勝点になってしまった。谷沢氏は「細心の注意というか、クリーンアップに入ってい