楽天は17日、ロッテとの試合（楽天モバイル）に1−0で勝利。投手戦となった試合は延長11回に村林一輝のサヨナラタイムリーを放った。先発・藤井聖は6回無失点と試合を作ると、宋家豪、柴田大地、西垣雅矢、藤平尚真、田中千晴、加治屋蓮が無失点で繋ぎ、チームを勝利に導く活躍を見せた。今季初先発での登板となった藤井聖について解説の谷沢健一氏は「三振を取るピッチャーではないので、低めに丁寧に投げて打たせて取れてい