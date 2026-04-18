西武は17日、日本ハムとの試合（エスコンF）に5−3で勝利した。この試合のキーマンとなったのは、今年FAで西武に加入した桑原将志だ。この日も『1番・左翼手』で出場。初回、快足飛ばし左三塁打で出塁し、犠飛で生還。7回には左本塁打を放つなど3打点挙げ4得点に絡む活躍を見せた。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』で解説で出演していた谷沢健一氏は桑原について「素晴らしいリードオフマンですよね。攻守