ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、ロッキーズの本拠地・クアーズフィールドでブルペン投球を行った。プライアー投手コーチらが見守る中、投げる度に息で手を温めながらの“極寒ブルペン”。２日後の１９日（同２０日）に登板する予定の右腕は、標高１６００メートルの高地で打球が飛びやすく「打者天国」と称される敵地では初登板となる。前回１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦では４