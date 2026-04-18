香ばしく焼けたソースの風味が食欲をそそる、豚肉のしょうが焼き。ウスターソースで味つけすれば、コクとうまみが一気に引き立ち、ご飯がどんどん進みます。しっかり味でビシッと決まるから、お弁当にもぴったり。これはリピート必至です！『豚肉のソースしょうが焼き』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200ɡキャベツの葉……6枚（約300ɡ）しょうがのせん切り……1かけ分ごま油 塩 こしょう サラダ油ウスターソース