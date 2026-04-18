日々の出来事を全て記憶するのは無理！記憶力を向上させる脳を整える睡眠方法 深いノンレム睡眠やレム睡眠がいやな記憶を消してくれる 脳には日々膨大な量の情報が入ってきます。すべてを記憶することは不可能なので、覚えておくことと忘れることを区別して、必要と判断した情報のみを「記憶」として残します。 記憶にはいろいろな過程があり、どの睡眠の段階も記憶の定着や消去にかかわっています。 新しい記憶は脳の海馬